Савченко погодилася частково припинити голодування - адвокат

Адвокат незаконно утримуваної в Росії української льотчиці, народного депутата України Надії Савченко Марк Фейгін підтвердив інформацію про те, що його підзахисна погодилася на часткове припинення голодування.

Про це він повідомив у Twitter.

«Я вийшов від Надії Савченко. Я підтверджую слова ФСВП про її часткове припинення голодування», - написав адвокат.

Крім того, адвокат опублікував лист української льотчиці, в якому Савченко пояснює своє рішення частково припинити голодування: «Так, фізично мені трохи паршиво, але не настільки, щоб вже померти зараз. Тому певний час поп`ю бульйон для того, щоб як жити - то літати! Як померти - то здоровою, а як боротись - то щоб були сили», - написала вона.

Читайте такожПєсков анонсував відповідь Кремля на лист Порошенка з вимогою звільнити Савченко

«Буду боротися! Разом з вами! І на вашу вимогу, із вдячності за вашу підтримку, для вас залишуся живою! Щоб мати змогу ще вам віддячити! Будемо жити!!!», - додала Савченко.

Я вийшов від Надії Савченко. Я підтверджую слова ФСВП про її часткове припинення голодування. pic.twitter.com/ha4wII2oJj - Mark Feygin (@mark_feygin) March 5, 2015

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

Савченко з 15 грудня голодує на знак протесту проти незаконного ув`язнення в Росії. Упродовж останніх днів стан її здоров`я погіршився.

Читайте такожпити курячий бульйон