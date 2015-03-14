Порошенко приміряв нову форму для українських військових (фото, відео)

Міністерство оборони України почало випробування експериментальних зразків нової форми для військовослужбовців Збройних Сил, пошитої зі спеціальної тканини українського виробництва.

Про це повідомив міністр оброни Степан Полторак сьогодні під зустрічі з представниками «волонтерського десанту», що відбулася в Адміністрації президента і подарував при цьому Петру Порошенку комплект цієї форми, передає кореспондент УНІАН.

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«На сьогодні є експериментальне носіння нової форми одягу. Вона дуже зручна, матеріал, до складу якого входить льон, відповідає всім нормам НАТО, і найголовніше, він на 30 відсотків дешевше, ніж той, що ми купували торік, і він українського виробництва», - сказав міністр.

У свою чергу, волонтери повідомили главі держави, що на розробку нового зразка форменого одягу за їхньої участі знадобилося півдня.

Як повідомляє 5 канал, президент, прийнявши однострій від волонтерів, приміряв його.