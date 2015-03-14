Президент України Петро Порошенко задоволений результатами четвертої хвилі мобілізації.

Про це він сказав під час зустрічі в Києві з представниками «волонтерського десанту» Міністерства оборони України, передає кореспондент УНІАН.

«Четверта хвиля мобілізації – це перша на прийнятному рівні організована мобілізаційна кампанія», - зазначив глава держави.

За його словами, на відміну від попередніх мобілізацій, у цій на порядки менший відсоток відмов, краще забезпечення та вишкіл.

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Водночас, голова держави наголосив, що «сьогодні ні в якому разі не можна дати можливість ворогу перейти на новий рівень дестабілізації: їм не потрібні Луганська і Донецька області, їм потрібна вся Україна».

Порошенко висловив переконання, що органи державної та місцевої влади, мають зробити все, щоб українських воїнів, які демобілізуються, зустріли як справжніх героїв. Також необхідно налагодити для них нормальну психологічну реабілітацію, спростити процедуру отримання посвідчень учасників АТО, процедуру виділення земельних ділянок, сприяти працевлаштуванню.