Громадянська партія Пора встановила наметове містечко в Маріїнському парку біля Верховної Ради навпроти будинку Кабінету Міністрів.

Містечко складається з 10 великих військових наметів та 5 туристичних.

Як повідомив УНІАН керівник наметового містечка Пори Руслан КАЦИБА, в наметовому містечку мешкає близько 200 активістів партії. За його словами, кількість наметів постійно збільшується і очікується, що до завтрашнього дня в ньому мешкатиме близько 500 осіб.

Наметове містечко по периметру огороджено жовтою стрічкою. Над наметами встановлені прапори партії. Очікується, що сьогодні о 15.00 керівництво Пори проведе брифінг в містечку та оголосить вимоги партії.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день у Маріїнському парку також розміщені наметові містечка БЮТ та Партії регіонів.