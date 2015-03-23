Княжицький заявив, що під час "зґвалтування" був у Києві і переслідують його через російські серіали

Про це він сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

“Я дізнався про це ще раніше, оскільки на мою адресу були погрози від пана Кагаловського (колишній власник телеканалу ТВі Костянтин Кагаловський - УНІАН) давно і часто. Він колись був по суті моїм партнером на каналі ТВі, потім між нами виник конфлікт через те, що він є хресним сином російського пропагандиста Михаїла Леонтьєва, і хотів, щоб Леонтьєв вів передачу на ТВі, я був категорично проти”, - зазначив Княжицький.

Разом з тим депутат розповів, що Кагаловський “зараз постійно знаходиться в Москві і сфальсифікував цю річ”.

Княжицький стверджує, що написав запит у Інтерпол.

“Інтерпол мені відповів, що факт злочину відбувся 9.09.2011 року, 8.09.2011 року ввечері я почав вести передачу “Вечір з Миколою Княжицьким” у прямому ефірі, і закінчив вже 9.09.2011 відповідно”.

“І дані прикордонної служби у моєму паспорті свідчать про те, що в цей час, коли нібито було вчинено цей злочин, я був в Україні», - наголосив депутат.

Читайте такожІнтерпол оголосив Княжицького в розшук за зґвалтування

У зв’язку з цим він відзначив, що “це очевидна фальшивка і організована Кагаловським і Кремлем через те, що я був ініціатором заборони російських пропагандистських серіалів і обмеження російських каналів в українському ефірі”.

Окрім того, Княжицький додав, що з 2 по 4 березня міністр закордонних справ Камбоджі відвідував з візитом Москву, де зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, а вже 11 березня в Інтерполі з’явилася ця інформація.

“Оскільки це фальшивка і політичне переслідування, я направив всі відповідні дані в український міжнародний Інтерпол», - підсумував Княжицький.

Як повідомляв УНІАН, Інтерпол оголосив у розшук Княжицького за звинуваченням у згвалтуванні.