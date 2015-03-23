Княжицький назвав справу про зґвалтування фальсифікацією Кремля
Народний депутат Микола Княжицький заявляє, що справу проти нього у Камбоджі сфальсифікували і має намір це довести.
Про це він сказав у коментарі "Українській правді".
"Справа з'явилась одразу після того, як до Росії з візитом приїжджав глава МЗС Камбоджі", - заявив Княжицький.
Він не має наміру захищатись, але планує довести, що справа сфальшована.
На запитання, як він має намір це зробити і де, адже його оголошено у міжнародний розшук, Княжицький пояснив, що у Інтерполу є спеціальна процедура, і він зможе надати всі матеріали спростування в Україні.
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Як відомо, депутата Миколу Княжицького на запит Камбоджі оголосили в розшук по лінії Інтерполу у справі про зґвалтування.
До того Княжицький подав заяву в міліцію щодо погроз і тиску на нього з боку іноземних спецслужб і російських пропагандистів шляхом "надання неправдивих даних до іноземних та міжнародних правоохоронних органів, що були інспіровані російськими спецслужбами тa сфальсифіковані кримінальні переслідування у країнах третього світу".