ГПУ відмовила Грузії в екстрадиції Саакашвілі

Як повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, ГПУ завершила проведення екстрадиційної перевірки за запитом головної прокуратури міністерства юстиції Грузії про видачу Михайла Саакашвілі для притягнення до кримінальної відповідальності за нібито вчинення ряду злочинів з використанням посадових повноважень в період, коли він обіймав політичну посаду в цій державі.

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За результатами перевірки ГПУ дійшла висновку про існування ризику того, що запит про видачу Михайла Саакашвілі зроблено компетентними органами Грузії з метою його переслідування з політичних мотивів. Крім того, його екстрадиція суперечила б вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

За таких обставин Генпрокуратура як центральний орган України з питань видачі правопорушників прийняла рішення про відмову в екстрадиції Михайла Саакашвілі, про що повідомлено грузинських колег.

Як повідомляв УНІАН, в лютому ГПУ отримала від генпрокуратури Грузії документи на екстрадицію Михайла Саакашвілі та розпочала перевірку наданих матеріалів. 13 лютого своїм указом президент Петро Порошенко створив Консультативну міжнародну раду реформ і призначив Михайла Саакашвілі її головою.