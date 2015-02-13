Порошенко створив Дорадчу раду реформ та призначив її головою Саакашвілі

Як повідомляє прес-служба президента, Дорадча міжнародна рада реформ — консультативний орган, основним завданням якого є напрацювання пропозицій та рекомендацій щодо здійснення та упровадження в Україні реформ на основі кращого міжнародного досвіду. Рада залучатиме іноземних експертів до реформування українського законодавства, а також підвищуватиме рівень міжнародної підтримки України.

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«Ми досить довго думали, як краще використати знання, досвід та унікальні ноу-хау Міхеїла Саакашвілі. У Грузії він зміг реформувати фактично усі сфери економічного, політичного та суспільного життя. Той шлях, який ми лише розпочали минулого року з Революції Гідності, наші сусіди проторували та перевірили. І вони готові ділитися з нами своїм досвідом. Донедавна Міхеїл був, по суті, позаштатним консультантом України з питань реформ. І сьогодні, нарешті, він отримає офіційний статус», - цитує прес-служба главу держави.

Також президент повідомив, що Саакашвілі стане представником України за кордоном і водночас представником міжнародної спільноти в Україні.

Положення та склад Дорадчої міжнародної ради реформ визначатиме її голова. Вона працюватиме у тісній зв’язці з Національною радою реформ, а її голова стане членом Національної ради, повідомляє також прес-служба президента.

Раніше УНІАН повідомляв, що Саакашвілі спростував інформацію про те, що йому пропонували очолити Антикорупційне бюро.