Порошенко створив Дорадчу раду реформ та призначив її головою Саакашвілі
Сьогодні, 13 лютого, президент України Петро Порошенко указом створив Дорадчу міжнародну раду реформ та призначив її головою Михайла Саакашвілі.
Як повідомляє прес-служба президента, Дорадча міжнародна рада реформ — консультативний орган, основним завданням якого є напрацювання пропозицій та рекомендацій щодо здійснення та упровадження в Україні реформ на основі кращого міжнародного досвіду. Рада залучатиме іноземних експертів до реформування українського законодавства, а також підвищуватиме рівень міжнародної підтримки України.
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«Ми досить довго думали, як краще використати знання, досвід та унікальні ноу-хау Міхеїла Саакашвілі. У Грузії він зміг реформувати фактично усі сфери економічного, політичного та суспільного життя. Той шлях, який ми лише розпочали минулого року з Революції Гідності, наші сусіди проторували та перевірили. І вони готові ділитися з нами своїм досвідом. Донедавна Міхеїл був, по суті, позаштатним консультантом України з питань реформ. І сьогодні, нарешті, він отримає офіційний статус», - цитує прес-служба главу держави.
Також президент повідомив, що Саакашвілі стане представником України за кордоном і водночас представником міжнародної спільноти в Україні.
Положення та склад Дорадчої міжнародної ради реформ визначатиме її голова. Вона працюватиме у тісній зв’язці з Національною радою реформ, а її голова стане членом Національної ради, повідомляє також прес-служба президента.
Раніше УНІАН повідомляв, що Саакашвілі спростував інформацію про те, що йому пропонували очолити Антикорупційне бюро.