Мера Люботина, який попався на хабарі, заарештували на два місяці

У Харкові суд на два місяці взяв під варту мера Люботина, затриманого за підозрою в хабарництві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення 3 квітня ухвалив Червонозаводський районний суд Харкова.

Суд обрав затриманому меру заставу в розмірі 73 тис. грн, при цьому прокуратура наполягала на встановленні розміру застави в 1 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, 1 квітня мера Люботина Харківської області затримали після отримання 32 тис. грн хабара. Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).