Мера міста в Харківській області затримали "на гарячому" за хабар у чверть мільйона

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Facebook.

Один із затриманих депутатів є головою земельної комісії і землевпорядником.

Читайте такожСуд відпустив під заставу екс-заступника глави ДСНС Стоєцького

«Тільки що реалізувалися по групі хабарників з корупційною складовою. Мер, три депутата, один з них голова земельної комісії та землевпорядник. Мер Люботина (місто обласного значення на Харківщині) - взяли на хабарі, загальна сума більше 250 тис. гривень. За неправомірне виділення земельних ділянок», - написав Аваков.

Тільки що реалізувалися по групі хабарників з корупційною складовою. Заходів, три депутата , один з них голови суду. Posted by Арсен Аваков on 1 Квітень 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-голові Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковскому та його заступнику Стоецкому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.