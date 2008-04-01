Розпочались українсько-американські переговори у розширеному складі під головуванням президентів України та США Віктора ЮЩЕНКА і Джорджа БУША.

Як передає кореспондент УНІАН, керівник інформаційного управління Секретаріату Президента України Лариса МУДРАК повідомила журналістам, что також уже завершились переговори міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА та Держсекретаря США Кондолізи РАЙС (як і переговори президентів у форматі “віч-на-віч”).

Крім того, сьогодні у рамка ранчу заплановані зустрічі Дж.БУША з головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.