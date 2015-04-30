Міноборони заперечує наявність конфлікту з "Правим сектором"

12:39, 30 квітня 2015
Політика
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Міністр оборони України Степан Полторак заперечує наявність конфлікту з «Правим сектором».

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

«Є чітка організація взаємодії, і ця проблема абсолютно вигадана», - сказав Полторак.

За словами міністра, ведуться переговори щодо входження українського Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» до складу Збройних сил.

«Правий сектор» планує, і зараз ведуться переговори, до складу якого підрозділу вони будуть входити. Після завершення переговорів буде вирішено, до складу якого підрозділу вони будуть входити. Бажання у них таке є. У нас бажання є. Нам потрібні досвідчені люди», - сказав Полторак.

Як повідомляв УНІАН, «Правий сектор» заявив, що 28 квітня ввечері підрозділи 95-ї аеромобільної та 25-ї парашутно-десантної бригад виставили блокпости навколо бази «Правого сектора» в селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області.

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29 квітня близько 300 представників «Правого сектора» провели акцію протесту під Адміністрацією президента України проти блокування бази ДУК.

Представник АПУ з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що базу українського добровольчого корпусу «Правий сектор» на Дніпропетровщині ніхто не блокував, тривають військові навчання. «Коли завершаться навчання, згідно з планом, блокпости знімуть. Коли - я не готовий вам сказати», - зазначив він.

В Адміністрації президента запевняють, що питання входження ДУК «Правий сектор» окремим підрозділом до складу Збройних сил України вирішено. Водночас, переговори ще тривають.

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