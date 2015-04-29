Три сотні бійців "Правого сектора" пікетують АП у Києві (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, акція проходить на вул. Банковій біля першого пропускного пункту в напрямку Адміністрації президента.

Акція проходить спокійно.

Представники Міністерства внутрішніх справ і Національної гвардії стежать за правопорядком.

Представники «Правого сектору» заявляють, що метою акції є необхідність отримання роз'яснень з приводу того, чому в Дніпропетровській області блокується база «Правого сектору».

За словами представників «Правого сектору», навколо бази в Дніпропетровській області розміщено дві-три роти збройних сил України. Вони жодних дій не роблять. При цьому огляд проводять при в'їзді або виїзді на територію бази.

За даними «Правого сектору», ситуація біля бази напружена.

На акцію на Банковій продовжують підходити люди. Кількість мітингувальників зростає.

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Активісти «Правого сектору» на мітингу заявляють, що владі не вдасться посварити представників Збройних сил України і добровольчих батальйонів.

При цьому вони зазначають, що ситуація навколо бази «Правого сектору» у Дніпропетровській області є провокацією.

Учасники мітингу також підкреслюють, що сьогоднішній захід є попереджувальною акцією.

«Ми хочемо, щоб влада вийшла і розповіла, хто влаштовує ці провокації. Знайти цю людину і якщо це якийсь провокатор з Адміністрації президента, Генштабу або Мінооборони, знайти і суворо покарати», - сказав у гучномовець прес-секретар «Правого сектору» Артем Скоропадський.

Також він відзначив можливі терміни проведення акцій протестів з боку «Правого сектору».

Представники «Правого сектору» впевнені, що ситуація з блокуванням бази зрежисована агентами ФСБ і Кремля, які, за твердженням активістів, працюють як в «Адміністрації президента, так і в Міністерстві оборони».

Учасники акції прийшли на акцію з прапорами своєї політичної сили і з державними прапорами.