Базу "Правого сектора" оточили 11 блокпостів військових, проте ситуація стабільна, запевняють у ДУК

Про це Громадське.Дніпро повідомляє із посиланням на начальника штабу 5-го окремого батальйону ДУК ПС "Подолянина".

За його словами, на блокпостах закопується бронетехніка, спрямована в бік бази, проте чохли не зняті.

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У той же час, як заявив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник, роззброювати формування ніхто не збирається, а базу буде розблоковано після закінчення навчань.

Зазначається, що дану інформацію підтверджує і помічник міністра оборони України Тетяна Ричкова, яка перебуває на місці подій на Дніпропетровщині.

У свою чергу народний депутат України Дмитро Ярош запевнив, що ситуація на даний момент є стабільною, незважаючи на провокативні чутки.

Як повідомляв УНІАН, "Правий сектор" заявив, що 28 квітня ввечері підрозділи 95-ї аеромобільної і 25-ї парашутно-десантної бригад виставили блокпости навколо бази "ПС" в селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області.

За словами Яроша, "база була блокована без будь-яких попереджень підрозділами десантників 25-ї і 95-ї бригад, разом з бронетехнікою і важким озброєнням були виставлені на блокпостах молоді, щойно мобілізовані солдати. Вони зупинили одну з наших машин і зажадали від бійців здати зброю. На мій дзвінок начальник Генерального штабу Віктор Муженко одразу не відповів, і ми не змогли негайно обговорити ситуацію. Хоча було очевидно, що без наказу Генштабу ця операція не могла бути проведена. Я зв'язався з командуванням десантників, з якими ми разом билися весь рік, та бойові командири гарантували мені, що вони не повернуть зброю проти своїх братів з "Правого сектору".

За інформацією Міноборони, 28 і 29 квітня Муженко і Ярош по телефону обговорили питання виконання попередніх домовленостей про взаємодію та інтеграції українського добровольчого корпусу "Правий сектор" у ЗСУ.



