Польща наполягає на необхідності збереження санкцій ЄС проти Росії

Про це сказала голова Ради міністрів Республіки Польща Ева Копач сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

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Копач зазначила, що позиція Польщі щодо ситуації на Донбасі «очевидна і однозначна від самого початку конфлікту». При цьому глава уряду Польщі підкреслила, що у рамках засідання Європейської Ради вона наголошувала на необхідності збереження санкцій щодо Російської Федерації.

Також у ході зустрічі сторони обговорили питання щодо перебігу реформ в Україні. Копач відзначила прогрес України на шляху реформ і закликала зберігати їх динаміку.

Крім того, Копач також поцікавилася очікуваннями України від Ризького саміту «Східного партнерства». Голова Верховної Ради висловив сподівання, що саміт стане доброю нагодою підтвердити підтримку євроінтеграційних перспектив України з боку Євросоюзу, а також підтримку перспективи лібералізації візового режиму для громадян нашої держави, поінформували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, лідери Євросоюзу в липні обговорять питання продовження введених проти Росії через агресію до України санкцій.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська "народні республіки". РФ поставляє терористам озброєння, направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн ввели проти Росії санкції.