Меркель: Євросоюз в липні обговорить питання продовження санкцій проти РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель після переговорів з представниками польської влади у Варшаві.

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"Очевидно, що виконання цих домовленостей (мінських домовленостей - УНІАН) буде тривати довше, ніж до серпня - вересня. Це означає, що у липні ми займемося цією справою і на підставі політичного рішення, спільного рішення, обговоримо продовження або приймемо рішення про продовження санкцій", - сказала вона.

Ангела Меркель також нагадала, що на останньому засіданні Ради ЄС у березні цього року лідери Євросоюзу ухвалили рішення про те, що санкції проти Росії будуть залежати від виконання мінських домовленостей.