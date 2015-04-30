Харків отримає не менше 100 патрульних автомобілів з камерами та планшетами - Аваков

Харків отримає не менше 100 сучасних та високотехнологічних патрульних автомобілів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, представляючи в Харкові автомобілі, на яких поліцейські патрулюватимуть місто, повідомили УНІАН у прес-службі МВС.

Кожне авто буде оснащено спеціальними системами, камерами та планшетами, підкреслив він.

За словами Авакова, це безпосереднє робоче місце патрульного, що включає в себе планшетний комп’ютер з інтерактивною системою доступом до баз даних та системою, що дозволяє швидко та ефективно реагувати на поставлені задачі. Час прибуття патруля на виклик або місце події буде складати 5-7 хвилин.

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Система також підключена до реєстру адміністративних протоколів та дозволяє на місці приймати рішення та виписувати штрафи.

«Штрафи та контролі будуть не за людиною, а за машиною. Ми будемо бачити історію кожного конкретного автомобіля», - підкреслив Аваков.

У новому патрульному автомобілі встановлено систему комплексів відеофіксації транспортних засобів, що здатна розпізнати номерні знаки та перевірити їх за розшуковими реєстрами. Вона діє як єдиний комплекс автоматичного розшуку, що інтегрований з черговими частинами підрозділів МВС України.

Окрім цього, система дозволяє здійснювати автоматизований контроль дорожньої ситуації з відеореєстрацією. При виявленні розшукуваного автомобіля система подає звуковий сигнал, автоматично зберігає та синхронізує інформацію.

Як підкреслив Аваков, патрульний не відволікається від здійснення своїх звичних функцій, і головне - система унеможливлює будь-яке зловживання, адже дані одразу передаються на центральний рівень.

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«Для мене справа честі, щоб у Харкові були найкращі патрульні», - зазначив міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові розпочався набір бажаючих вступити до лав нової патрульної поліції. Планується набрати 800 осіб.

Передбачається, що нові патрульні підрозділи міліції з'являться на харківських вулицях через три місяці.