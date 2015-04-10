Порошенко в Одесі випробував автомобіль майбутньої патрульної служби (фото)
18:34, 10 квітня 2015Суспільство
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Президент особисто випробував патрульний автомобіль в Одесі.
Порошенко випробував автомобіль патрульної служби / @STsegolko
Президент України Петро Порошенко в Одесі особисто випробував патрульний автомобіль.
Про це у Twitter повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.
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"Президент особисто випробував авто майбутньої патрульної служби в Одесі", - написав він.
Порошенко в автомобілі поліції / @poroshenko
Президент особисто випробував авто майбутньої патрульної служби в Одесі pic.twitter.com/aVgHDu9ygI
- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) April 10, 2015
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