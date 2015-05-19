До ВР прибули Яценюк, Зубко та Яресько
15:28, 19 травня 2015Політика
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В сесійну залу Верховної Ради прибули прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко та міністр фінансів України Наталія Яресько.
Яценюк у парламенті / Кадр відео каналу Рада
Про це передає кореспондент УНІАН.
В сесійній залі присутні багато народних депутатів відсутні, оскільки під час перерви відбувалися засідання ряду комітетів, в тому числі комітету ВР з питань бюджету.
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