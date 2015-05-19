До ВР прибули Яценюк, Зубко та Яресько

Про це передає кореспондент УНІАН.

В сесійній залі присутні багато народних депутатів відсутні, оскільки під час перерви відбувалися засідання ряду комітетів, в тому числі комітету ВР з питань бюджету.

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