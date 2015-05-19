Бойовики "ДНР" похизувалися власними SIM-картами, які працюють "у вузькому тестовому режимі"

Бойовики заявили про випуск перших SIM-карт нового оператора стільникового зв'язку самопроголошеної "ДНР" і пообіцяли, що до кінця літа він запрацює "на повну потужність". Про це повідомив РИА Новости "міністр зв'язку ДНР" Віктор Яценко.

Раніше Яценко повідомив, що влада "ДНР" вже влітку цього року планує організувати на окупованих територіях власний мобільний зв'язок. Майбутня назва оператора не розголошується. За останні тижні вже кілька разів відбувалися збої в роботі іншого оператора зв'язку МТС.

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"Перші SIM-карти нашого оператора випущені. Зараз вони працюють у вузькому тестовому режимі. Ми плануємо, що до кінця літа стільниковий оператор "ДНР" запрацює на повну потужність", — зазначив Яценко.