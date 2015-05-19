"ЛНР" і "ДНР" повинні залишитися частиною України - Лавров

Про це заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров в інтерв'ю Российской газете.

"На всіх рівнях - вустами президента Росії, в інших форматах - говоримо, що ми - за те, щоб вони стали частиною України. Вони зараз представили свій проект конституції. Там вони ведуть мову рівно про той статус, який передбачений Мінськими домовленостями: республіки будуть частиною України, і далі пройде конституційна реформа, щоб цей статус закріпити на постійній основі", - сказав він.

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За словами Лаврова, це зобов'язання завізували канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лавров заявляв, що Україна повинна "повністю" врахувати позиції Донецька і Луганська при проведенні конституційної реформи.

Як відомо, напередодні відбулася низка зустрічей західних політиків з керівництвом Російської Федерації, в ході яких, ймовірно, були досягнуті певні домовленості щодо статусу так званих Донецької та Луганської народних республік у складі України.

Не дивлячись на зміну риторики на нібито користь України, керівництво Росії все ж наполягає, що всі дії необхідно виконувати в тісній координації з ватажками бойовиків.

Так, коментуючи заяву президента України Петра Порошенка про те, що Україна залишиться унітарною з єдиною українською державною мовою, Лавров заявив, що "нормандський формат" зобов'язався стежити, щоб все відбувалося в контексті Мінських угод.

"Там не сказано (в Угодах - УНІАН) про унітарність, українську мову (як єдину державну - УНІАН), там є перелік питань, закріплених у документі, що схвалений главами держав, який повинен обов'язково фігурувати в конституційній реформі, - узгодженість з Донецьком і Луганськом" , - сказав Лавров.

Варто відзначити, що про "українське майбутнє", але на своїх умовах, заговорили і самі бойовики.

Так, за словами представника так званої ДНР Дениса Пушиліна, "ДНР" проведе місцеві вибори, якщо Київ піде на таку автономію. Пушилін попередив, що якщо Київ буде "і далі порушувати Мінські угоди", в ДНР будуть "рухатися в бік повної незалежності".

"Ми пропонуємо внести статтю в конституцію (України - УНІАН) про те, щоб інші регіони України мали право на самовизначення", - заявив він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська "народні республіки". РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців та свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн ввели проти Росії санкції.