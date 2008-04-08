Сухий радить Литвину влаштувати похід у психдиспансер
12:14, 08 квітня 2008Політика
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Регіонал радить спати спокійно
|Ярослав Сухий
«Хай хтось із Блоку Литвина, хто це придумав, пройде обстеження у психоневрологічному диспансері, тому що, по-перше, весна загострила реакцію, а по-друге, переведення часу на одну годину багатьох привело до нестями, тому, будь ласка, хай лікуються», - сказав парламентарій.
Сухий вважає, що немає необхідності підвищувати прохідний бар`єр. «Ми створюємо дві партії, значить, ми розколюємо Україну, ніхто на це не піде. Литвин переживає, що в цій процентоманії він пропаде, хай спить спокійно, Україні потрібен Литвин», - підсумував він.
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