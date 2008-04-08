Сухий радить Литвину влаштувати похід у психдиспансер

Народний депутат із Партії регіонів Ярослав Сухий в інтерв`ю виданню ForUm прокоментував заяву лідера однойменного блоку Володимира Литвина про нібито існуючу між БЮТ і ПР домовленість підвищити прохідний бар`єр для політичних партій.

«Хай хтось із Блоку Литвина, хто це придумав, пройде обстеження у психоневрологічному диспансері, тому що, по-перше, весна загострила реакцію, а по-друге, переведення часу на одну годину багатьох привело до нестями, тому, будь ласка, хай лікуються», - сказав парламентарій.

Сухий вважає, що немає необхідності підвищувати прохідний бар`єр. «Ми створюємо дві партії, значить, ми розколюємо Україну, ніхто на це не піде. Литвин переживає, що в цій процентоманії він пропаде, хай спить спокійно, Україні потрібен Литвин», - підсумував він.