НУ-НС хоче знати, що сказав Путін Бушу про Україну

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” закликає голову Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА звернутись до уряду і Міністерства закордонних справ з прохання направити запит до Російської Федерації щодо нібито заяв Президента РФ Володимира ПУТІНА про територіальну цілісність України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що, за неперевіреною інформацію, Президент Росії Володимир ПУТІН нібито висловив сумнів щодо територіальної єдності України.

«Ми, звичайно, не віримо в неперевірену інформацію, але її треба перевірити», - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, якщо це відповідає дійсності і В.ПУТІН робив таку заяву, то в Україні «прихильників колективної безпеки НАТО, безперечно, збільшиться вдвічі».

Довідка УНІАН. За даними газети “Коммерсант”, на зустрічі Ради Росія-НАТО 4 квітня у Бухаресті В.ПУТІН у розмові з Президентом США Джорджем БУШЕМ нібито дав зрозуміти, що у разі вступу до НАТО Україна може втратити цільність.