Путін: ти ж розумієш, Джордж, що Україна — це навіть не держава!

Президент Росії Володимир Путін на закритій зустрічі Ради Росія - НАТО в Бухаресті 4 квітня дав зрозуміти, що в разі вступу до альянсу Україна може припинити існування як єдина держава, стверджує "Коммерсант".

За даними "Ъ", Володимир Путін повідомив колегам, що Москва сприймає наближення НАТО до російських кордонів як реальну загрозу інтересам держави, і пообіцяв адекватні заходи. Зокрема, президент Росії натякнув, що якщо НАТО надасть план дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО Грузії, то Росія визнає Абхазію і Південну Осетію, спираючись на косовський прецедент, і тим самим створить буферну зону між силами НАТО і своїми кордонами.

"Утім, про Грузію російський президент говорив абсолютно спокійно і немовби побіжно, - розповідає джерело "Ъ" в делегації одній з країн НАТО.— Коли ж зайшлося про Україну, Путін розлютився. Звертаючись до Бушу, він сказав: "Ти ж розумієш, Джордж, що Україна — це навіть не держава! Що таке Україна? Частина її територій — це Східна Європа, а частина, і значна, дарована нами!" І тут він дуже прозоро натякнув, що якщо Україну все ж таки приймуть до НАТО, це держава просто припинить існування. Тобто фактично він погрожував, що Росія може почати відторгнення Криму і Східної України".