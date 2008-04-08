Міністр Тимошенко заробив на $200 тисяч більше, ніж сама прем`єр
14:37, 08 квітня 2008Політика
1057 0
Князевич подав декларацію
|Василь Князевич
Міністр також задекларував квартиру площею 128,9 квадратного метра. Крім того, він є власником легкового автомобіля Skoda Octavia з об`ємом двигуна 1,8 літра. На відміну від низки своїх колег в уряді, зарплата міністра Князевича вища, ніж у членів його сім`ї. У 2007 році вони заробили трохи більше 30 тисяч гривень. Також членам його сім`ї належить 21 сотка землі і садовий (дачний) будинок загальною площею 177,36 квадратного метра.
Як повідомляв УНІАН, Юлія Тимошенко минулого року заробила 81 тисячу 681 гривню, цю суму прем`єр-міністр вказала у своїй декларації про доходи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter