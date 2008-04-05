Тимошенко задекларувала свої доходи

Юлія Тимошенко продовжує перебувати на утриманні своїх родичів. Це випливає з декларації про доходи прем’єр-міністра, яку отримала "Українська правда".

З іншого боку, уперше за дванадцять років політичної кар`єри в її фінансовому звіті з`явилися семизначні цифри. Щоправда, Тимошенко має завдячувати за це своєму чоловікові, зазначає видання.

Сама прем’єр-міністр минулого року заробила 81 тисячу 681 гривню зарплати – і більше ні копійки активів у неї немає.

Квартира, будинок, земля, машина – скрізь прочерки у декларації.

Також 2007 року Тимошенко нічого не платила за договорами найму – хоча раніше лідерка БЮТ особисто заявляла на брифінгу, що орендує будинок, в якому вона проживає. Пізніше тітка Тимошенко Антоніна Ульяхіна розкрила секрет цієї "оренди" – маєток оформили на родичів Тимошенко.

Чоловік Юлії Тимошенко минулого року заробив 3 мільйона 503 тисячі 133 гривні.

Олександр Тимошенко є власником квартири площею 52,1 метри та позашляховика Toyota Prado об’ємом двигуна чотири літри.

На рахунку в банку Олександр Тимошенко минулого року тримав 230 тисяч гривень.