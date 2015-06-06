МВС заявляє уже про 9 постраждалих на Марші рівності міліціонерів

Кількість постраждалих міліціонерів під час сутичок на «Марші рівності» сьогодні в Києві зросла до 9-ти.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Києві.

«Під час сутички постраждало 9 працівників міліції, один - у тяжкому стані (осколкове поранення шиї)», - йдеться в повідомленні. (Раніше повідомлялося про 5 постраждалих правоохоронців).

Як повідомляв УНІАН, «Марш рівності» представників ЛГБТ-спільноти проходив на Оболонській набережній у столиці.

Читайте такожЗ'явилося відео сутичок на Оболонський набережній під час КиївПрайдуНа початку ходи близько 30 агресивно налаштованих молодих людей прийшли на місце збору учасників «Маршу рівності». Вони розпиляли у натовп сльозогінний газ, кидали димові шашки та петарди.

Правоохоронці вишикувались кордоном і не допустили відкритої сутички між учасниками маршу та противниками ЛГБТ-акції. Однак постраждали кілька співробітників міліції.

За протиправні дії на місці події правоохоронці затримали 25 осіб. У них вилучили петарди, викрутки, ножі та інші небезпечні предмети.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).