Порошенко оцінив єдину позицію G7 по Україні
03:24, 09 червня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко з вдячністю сприйняв позицію G7 по Україні.
REUTERS
Президент України Петро Порошенко подякував учасникам саміту G7 за єдність позиції навколо України.
Про це повідомляється на сторінці глави держави в Twitter.
«Вдячний G7 за єдину позицію в підтримку України», - йдеться в повідомленні.
Вдячний #G7 за єдину позицію в підтримці України #UnitedForUkrainepic.twitter.com/aB3QukNl0K
— Петро Порошенко (@poroshenko) June 8, 2015
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