Порошенко оцінив єдину позицію G7 по Україні

Президент України Петро Порошенко подякував учасникам саміту G7 за єдність позиції навколо України.

Про це повідомляється на сторінці глави держави в Twitter.

«Вдячний G7 за єдину позицію в підтримку України», - йдеться в повідомленні.

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