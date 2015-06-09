Суд заарештував майно колишніх прокурорів Криму на суму 50 мільйонів гривень

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як зазначають в ГПУ, "загалом арештовано 43 транспортні засоби, серед яких автомобілі преміум класу Toyota, BMW, Skoda, Honda, Mazda та інші, а також 27 об’єктів нерухомості, серед яких квартири та нежитлові приміщення у містах Харкові, Миколаєві та інших областях материкової частини України. Орієнтовна вартість арештованого майна становить близько 50 млн грн".

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В УЗГ нагадали, що слідчими Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження щодо вчинення колишніми працівниками прокуратури Автономної Республіки Крим злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, тобто надання іноземній державі та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України).

Зокрема встановлено, що ці працівники прокуратури всупереч вимогам законодавства України, порушуючи Присягу працівника прокуратури України, після анексії Російською Федерацією півострова Крим перейшли на службу до незаконно створеної прокуратури Республіки Крим та виконують вказівки і розпорядження так званих керівників зазначеної прокуратури.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.