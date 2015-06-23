Порошенко: Не буде дозволено жодної федералізації
Президент України Петро Порошенко нагадав, яких сфер не торкнеться децентралізація: питання безпеки, громадського порядку, зовнішніх відносин будуть віднесені виключно до компетенції державної влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час засідання Національної ради реформ.
Читайте такожУкраїна залишатиметься унітарною державою - Порошенко
«Не буде дозволено жодної федералізації. І питання оборони держави, питання безпеки, громадського порядку, зовнішніх зносин, ключові питання, які тримають цілісність і вертикаль влади в державі, будуть віднесені виключно до компетенції державної влади», - сказав Порошенко.
«Щоб нікому не повадно було створювати донецькі, луганські, харківські, бесарабські або інші республіки. Не дозволимо. Хто спробує – буде миттєва реакція, яка також передбачена в Конституції, чітко прописана і схвалена представниками місцевого самоврядування, обласних рад, Венеціанською комісією, досвідченими юристами. Дуже важливо, що знаходиться таким способом консенсус у державі», - сказав президент.
Крім того, глава держави наголосив, що реальні гроші мають надійти до громад, і вже є перші результати бюджетної децентралізації.
За словами Порошенка, вже є перша статистика, за якою до 40% збільшились бюджетні надходження до місцевих бюджетів.