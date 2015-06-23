Порошенко: Не буде дозволено жодної федералізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час засідання Національної ради реформ.

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«Не буде дозволено жодної федералізації. І питання оборони держави, питання безпеки, громадського порядку, зовнішніх зносин, ключові питання, які тримають цілісність і вертикаль влади в державі, будуть віднесені виключно до компетенції державної влади», - сказав Порошенко.

«Щоб нікому не повадно було створювати донецькі, луганські, харківські, бесарабські або інші республіки. Не дозволимо. Хто спробує – буде миттєва реакція, яка також передбачена в Конституції, чітко прописана і схвалена представниками місцевого самоврядування, обласних рад, Венеціанською комісією, досвідченими юристами. Дуже важливо, що знаходиться таким способом консенсус у державі», - сказав президент.

Крім того, глава держави наголосив, що реальні гроші мають надійти до громад, і вже є перші результати бюджетної децентралізації.

За словами Порошенка, вже є перша статистика, за якою до 40% збільшились бюджетні надходження до місцевих бюджетів.