Порошенко знає, що скажуть українці на референдумі щодо федералізації (оновлено)

Президент України Петро Порошенко висловив впевненість, що навіть у разі проведення всеукраїнського референдуму український народ ніколи не підтримає питання про введення другої державної мови і федералізацію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі зі студентами Чернігівського національного педагогічного університету імені Шевченка.

Президент зазначив, що за соціологічними опитуваннями, 89% українців вважають, що єдиною державною мовою має бути українська, наголосивши: "Я сказав, друзі, я не боюся. Я готовий в будь-який час винести ці питання на референдум, і український народ прихильникам другої державної мови і прихильникам федералізації, скаже своє рішуче ні".

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Президент також додав, що план Росії щодо України, її розрахунок на те, що "українці – це конфліктна нація, і ми не знайдемо порозуміння та знищимо один одного", не знайшов втілення.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко перебуває із робочою поїздкою у Чернігівській області. В облдержадміністрації він представив нового голову ОДА Валерія Куліча.