Коломойський про слова Саакашвілі: тепер "Укрнафта" може не платити дивіденди

Про це він заявив "Українській правді", коментуючи недільне інтерв'ю Саакашвілі каналу "1+1".

"Вчора пан Саакашвілі сказав, що "Укрнафта" показала збиток у розмірі 80 млрд. Хочу, щоб це почув прем'єр Яценюк, який просить виплатити нас дивіденди. Ми їх не зможемо виплатити, тому що дивіденди сплачуються тільки з прибутку", – сказав Коломойський.

Нагадаємо, наглядова рада "Укрнафти" скликала збори акціонерів на 22 липня.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнідинецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значною кількістю інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені до лістингу Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.