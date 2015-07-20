Коломойський про слова Саакашвілі: тепер "Укрнафта" може не платити дивіденди
Ігор Коломойський вважає, що після слів одеського губернатора Михайла Саакашвілі про збитки "Укрнафти" в 2014 році в розмірі 80 млрд гривень, компанія може не платити дивіденди.
Про це він заявив "Українській правді", коментуючи недільне інтерв'ю Саакашвілі каналу "1+1".
"Вчора пан Саакашвілі сказав, що "Укрнафта" показала збиток у розмірі 80 млрд. Хочу, щоб це почув прем'єр Яценюк, який просить виплатити нас дивіденди. Ми їх не зможемо виплатити, тому що дивіденди сплачуються тільки з прибутку", – сказав Коломойський.
Нагадаємо, наглядова рада "Укрнафти" скликала збори акціонерів на 22 липня.
Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.
«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнідинецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значною кількістю інших нафтосервісних підрозділів.
Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.
Акції «Укрнафти» включені до лістингу Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.