Спікер Держдуми РФ вихваляється, як Росія готова перемогти Україну за 3-5 днів

Про це він заявив на зустрічі з французькими парламентаріями, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожСпікер Держдуми РФ побачив "комплекс меншовартості" у країн Прибалтики

"Якщо яка-небудь держава теоретична з населенням в 40 мільйонів осіб із збанкрутілою економікою, розваленою армією, з корумпованим керівництвом і держава, яка перебуває у стані глибокої соціально-політичної кризи, наміриться вести військові дії проти Росії, то це може тривати три, чотири, максимум п'ять днів...", — сказав спікер Держдуми.

Нагадаємо, раніше Фінляндія прийняла рішення не видавати Наришкіну дозвіл на в'їзд в країну для участі в сесії Парламентської асамблеї (ПА) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) 5-9 липня. Це рішення пояснили тим, що він знаходиться в списку санкцій ЄС.

Незабаром російські парламентарії висловили бажання демонстративно покарати Фінляндію за відмову у в'їзді на свою територію спікеру Держдуми Росії, що знаходиться під санкціями .