Спікер Держдуми РФ заявив, що це Україна анексувала Крим у 1991 році

Про це він сказав на зустрічі з делегацією французьких парламентарів, які планують відвідати Крим, повідомляють РИА Новости.

"Багато жителів Криму за роки мирної анексії Україною відчували себе на чужині і мріяли знову опинитися в Росії", - заявив Наришкін.

"Я впевнений, люди вам чесно розкажуть, що вони відчували і чим жили в ті 23 роки, починаючи з 1991 по 2014 рік, коли в силу ряду обставин Крим, по суті, було мирно, але анексований Україною, підкреслюю - мирно. Знаю, що більшість населення Криму всі ці роки відчувало, що воно знаходиться на чужині, і вони мріяли знову опинитися у себе на історичній батьківщині, в Росії", - сказав Наришкін.

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Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради України у закордонних справах засуджує рішення, прийняте групою депутатів національних зборів Французької Республіки, відвідати тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим. У заяві комітету міститься звернення до голови національних зборів Франції Клода Бартелону, голові Комісії у закордонних справах національних зборів Елізабет Гігу, голови Групи дружби Україна – Франція Ремі Повросу.

МЗС України очікує, що парламент Франції засудить намір окремих депутатів відвідати Крим в порушення українського законодавства.