Порошенко вніс зміни до свого указу про демобілізацію

Відповідний указ глави держави від 31 липня опубліковано на президентському сайті.

"Внести до указу президента України від 12 червня 2015 року № 328 "Про звільнення з військової служби військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період відповідно до указу президента України від 21 липня 2014 року № 607 ’’Про часткову мобілізацію" такі зміни:

1) статтю 1 доповнити словами "крім тих, які висловили бажання продовжувати військову службу";

2) статтю 3 після слів "у визначені терміни" доповнити словами "крім тих, які висловили бажання продовжувати військову службу", - йдеться в документі.

Читайте такожДемобілізація військових відбудеться у встановлені указом строки, підстав сумніватись немає - Порошенко

Як повідомляв УНІАН, в указі №328 від 12 червня зазначається: "1. Провести у липні - вересні 2015 року звільнення з військової служби військовослужбовців, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період відповідно до указу президента України від 21 липня 2014 року № 607 "Про часткову мобілізацію".

Кабінету міністрів України забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних зі звільненням з військової служби військовослужбовців, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період відповідно до указу президента України від 21 липня 2014 року № 607 "Про часткову мобілізацію", у тому числі з їх перевезенням до місць проживання (перебування)".