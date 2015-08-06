РФ ще в грудні 2013 року називала Крим частиною Росії (документ)

МЗС Литви отримав докази цього факту, повідомляють у Посольстві Литовської республіки в Україні.

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У Посольстві зазначають, що нещодавно в Литовське консульство в Калінінградській області (РФ) звернувся громадянин Російської Федерації з заявою на отримання спрощеного транзитного документа. «Власник цього паспорта – житель Калінінградської області, який народився в Криму (Україна) в 1992 році. Тим не менш, в закордонному паспорті, виданому 24 грудня 2013 року, зазначено, що місце народження власника документа – «Республіка Крим/Росія», - зазначають у Посольстві Литовської республіки в Україні.

У відомстві також додають, що цей паспорт є кричущим порушенням офіційної позиції Росії щодо територіальної цілісності і суверенітету України, оскільки він був виданий «через тиждень після зустрічі президентів Путіна і Януковича в Москві 17 грудня 2013 року», на якій російська сторона оголосила про надання Україні 15 млрд доларів кредиту.

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У зв'язку з цим, литовці повідомляють, що у видачі спрощеного транзитного документа громадянину РФ із закордонним паспортом, в якому містилися неправдиві відомості, було відмовлено. «У паспорті, виданому 24 грудня 2013 року, зазначено, що громадянин РФ народився в «Республіці Крим/Росії». Ні в 1992, ні в 2013 році, ні сьогодні, Республіка Крим не є частиною Російської Федерації. Крим як і раніше буде невід'ємною частиною України, незаконно анексованою Російською Федерацією в березні 2014», - йдеться в повідомленні Посольства Литви в Україні.

У свою чергу, МЗС Литви опублікували закордонний паспорт з неправдивими відомостями в соціальній мережі Twitter. У відомстві підкреслюють, що Литва нагадує про рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і не може прийняти такий паспорт або надати консульські послуги його власникові, оскільки не визнає незаконну анексію Криму Російською Федерацією.

Нагадаємо, 24 грудня 2013 року в Україні тривали протести громадян проти рішення екс-президента Віктора Януковича не підписувати Угоду про асоціацію з ЄС у листопаді 2013 року, під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Окупація Криму російськими «зеленими чоловічками» почалася в лютому 2014 року, після втечі Віктора Януковича в Росію.