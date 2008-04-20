Тимошенко: я щодня, коли заходжу в уряд, подумки малюю коло крейдою

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує парламент у тому, що досі не виконана її передвиборна обіцянка по скасуванню призову на строкову службу.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу ICTV, показаному в неділю

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що законопроект про відміну призову на строкову службу, переданий нею і Олександром ТУРЧИНОВИМ у Верховну Раду в грудні 2007 року, депутатами досі не розглядався.

«Це не парламент, а це просто найбільший дестабілізуючий фактор розвитку в нашій країні. Вони не прийняли цей закон, вони навіть до порядку денного цей закон не внесли. І вони не прийняли ще 70 законів, які Кабінет міністрів вніс, щоб навести лад в країні. Крім того, вони не прийняли антиіфляційний пакет законопроектів, який також переданий до парламенту. І саме тому парламент є сьогодні гальмом будь-якого розвитку. Вони не погано ляпають язиками на різних ток-шоу, але замість того, щоб ляскати язиками, краще б зібралися і проголосували всі урядові законопроекти», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що України економічно та організаційно готова до відміни строкової служби і введення контрактної. «Немає ніяких сьогодні проблем, окрім небажання парламенту працювати», - сказала прем`єр-міністр.

«Сьогодні, на жаль, продовжується не дуже гарна політика, коли всі разом чоловіки-політики зупиняють прем`єр-міністра. Вони намагаються створити стільки перешкод, щоб їх не можна було перестрибнути. Але я хочу сказати, що відносно мене, вони дарма витрачають сили», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона пригадала твір Миколи Гоголя «Вій», де один з головних героїв, захищаючись від нечистої сили, малював навколо себе крейдою коло. «Я щодня, коли заходжу в уряд, подумки малюю таке коло крейдою, щоб ніяка нечистота не проникла в той світ, уряду, який сьогодні дійсно служить Україні», - сказала прем`єр-міністр.