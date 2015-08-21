Кравчук: Мінські домовленості не працюють, потрібно переходити до іншого формату

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції у Києві.

На думку Кравчука, Мінські угоди не дали очікуваного результату. "Я не можу навести вам жодного прикладу, коли Мінські угоди дали позитивний результат, що змінилося на краще на Донбасі. Так, Мінські угоди не працюють. Чи можна зараз щось зробити, щоб вони запрацювали в такому форматі? Думаю, ні. Нам треба шукати інші можливості для переведення мінського формату у формат, скажімо, женевський чи будапештський. Я прихильник будапештського формату, але могли би погодитися на женевський за участю США", - сказав Кравчук.

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Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в черговий раз звинуватив Україну в «штучному нагнітанні ситуації», «недоговороздатності», небажання «прямого діалогу з Донецьком і Луганськом» та інших «порушеннях Мінських домовленостей».

Напередодні МЗС України повідомив, що в ході консультацій російській стороні розтлумачать зміни др Конституції України і їх відповідність Мінським домовленостями. Ініціатором зустрічі виступила Німеччина. Також на зустрічі будуть присутні експерти Венеціанської комісії. Україну представлять Сергій Головатий і Роман Безсмертний.