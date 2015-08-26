Варшава не бачить себе у нормандському форматі, бо "там вплив мають сильніші" – МЗС Польщі

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина, пише Українська правда з посиланням на TVP.info.

"Скажемо просто. Наш вхід до цього формату чи створення нового міг статися, якби на це погодилися всі сторони. Відомо, що так не буде, неможливо, щоб ми взяли участь у цих розмовах", - сказав він.

В той же час Схетина визнав, що слова президента України Петра Порошенка про неможливість заміни нормандського формату були для нього "не найприємнішими". На його думку, зараз важливо почекати і подивитися, як розвиватиметься діяльність нормандського формату.

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"Була заява президента Дуди і була дуже чітка відповідь Петра Порошенка, що нормандський формат є достатнім, і нема потреби його розширення" - нагадав міністр.

При цьому раніше він сам виступав за включення Польщі до мирних переговорів, однак визнав, що "тоді ситуація була зовсім іншою". Мінськ-2, на його думку, дозволив утримати насильство.

Як зазначив міністр, наразі найкраще підготувати спільний сценарій того, як має виглядати черговий етап допомоги Україні.

"Зробимо це спільними зусиллями, будемо терпляче і послідовно його запроваджувати", - сказав Схетина.

Як повідомляв УНІАН, у МЗС Польщі порадили своєму президенту Дуді зважувати слова щодо України.