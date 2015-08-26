У МЗС Польщі радять Дуді зважувати слова щодо України

Таку думку висловив глава МЗС Польщі Гжегож Схетина, передає "Радіо Польща".

"Висловлювання президента Дуди щодо зміни формату переговорів по ситуації в Україні було недоречно", - заявив він. У той же час голова польської дипломатії підкреслив, що дізнався про таку пропозицію у ЗМІ.

Схетина також розкритикував Дуду за те, що останній не погодив такі дії з урядом: "не Можна вести зовнішню політику за допомогою ЗМІ".

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У той же час керівник польського зовнішньополітичного відомства пояснив, що в ситуації з Донбасом слід зберігати послідовність.

"Нормандський формат", реалізація Мінських угод є ключовим, важливим і дуже крихким елементом в питанні миру і злагоди в Європі. Тому потрібно підтримувати цей формат, ці переговори так, як це роблять всі країни Євросоюзу, в тому числі Польща", - пояснив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, раніше Анджей Дуда запропонував включити до переговорів з Росією США і сусідні з Україною держави.