Міноборони хоче отримати у наступному році майже 87 мільярдів грн

Про це повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.

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"Із цієї суми 46,5 млрд - на утримання Збройних Сил в межах граничного обсягу видатків, 790 млн - за рахунок доходів і видатків спецфонду і 39,6 млрд - в результаті додаткового бюджетного запиту. Його врахування забезпечить підвищення рівня боєготовності військових частин і підрозділів ЗСУ, а також достатнє фінісування державних цільових оборонних програм розвитку озброєння та військової техніки і будівництва житла", - зазначила Оксана Гаврилюк.