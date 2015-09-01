Міноборони хоче отримати у наступному році майже 87 мільярдів грн
10:48, 01 вересня 2015Політика
205 0
Міністерство оборони направило до проекту бюджету на 2016 рік бюджетний запит на 86,95 млрд грн.
Із цієї суми 46,5 млрд - на утримання Збройних сил / legkozarabot.at.ua
Про це повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.
Читайте такожМіністерству оборони повернули незаконно відчужений санаторій в Одеській області
"Із цієї суми 46,5 млрд - на утримання Збройних Сил в межах граничного обсягу видатків, 790 млн - за рахунок доходів і видатків спецфонду і 39,6 млрд - в результаті додаткового бюджетного запиту. Його врахування забезпечить підвищення рівня боєготовності військових частин і підрозділів ЗСУ, а також достатнє фінісування державних цільових оборонних програм розвитку озброєння та військової техніки і будівництва житла", - зазначила Оксана Гаврилюк.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter