У "БПП" заявляють про плани коаліції змінити систему роботи Ради

Коаліція планує змінити систему роботи Верховної Ради, щоб кожного пленарного тижня розглядати законопроекти, присвячені окремій темі.

Про це перший заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко заявив журналістам у Верховній Раді, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП».

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За його словами, сьогодні на засіданні лідерів фракцій більшості за участі голови Верховної Ради Володимира Гройсмана обговорюватимуться плани роботи на третю сесію, які першочергові законопроекти будуть розглядатися.

«Планується дещо змінити систему роботи сесії і працювати блоками: один тиждень присвячувати окремій сфері. Скажімо, тиждень присвятити охороні здоров’я і розглядати законопроекти присвячені цій темі.

Безумовно, пріоритет залишиться за військовими законопроектами, які будуть розглядатися одразу після подання та ініціатив президента України», – заявив Кононенко.