Кернес не приховує своєї симпатії до Опоблоку, але балотуватиметься від "Відродження"

«Я дійсно балотуватимусь від «Відродження»: на посаду мера, а також буду першим номером списку до обласної та міської рад», - сказав він у коментарі для LB.ua

Також Кернес додав, що не приховує симпатій до Опозиційного блоку.

«Я не приховую своїх симпатій до цієї політичної сили (Опоблоку - ред.), але я повинен думати про людей насамперед», - пояснив свою позицію Кернес, маючи на увазі, що кандидати до місцевих рад, на яких робиться основна ставка, зараз сконцентровані не в Опоблоці, а у «Відродженні».

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Раніше УНІАН повідомляв, що харківський міський голова Геннадій Кернес заявив про свій намір балотуватися на посаду мера міста на наступних місцевих виборах у жовтні цього року.

"Я йду на ці вибори, і виграю ці вибори. Рівень довіри, який зараз є у харків’ян до Харківського міського голови, високий", - сказав Кернес.