Кернес не приховує своєї симпатії до Опоблоку, але балотуватиметься від "Відродження"
Одіозний мер Харкова заявив, що на чергових виборах до місцевих органів влади балотуватиметься від партії "Відродження".
«Я дійсно балотуватимусь від «Відродження»: на посаду мера, а також буду першим номером списку до обласної та міської рад», - сказав він у коментарі для LB.ua
Також Кернес додав, що не приховує симпатій до Опозиційного блоку.
«Я не приховую своїх симпатій до цієї політичної сили (Опоблоку - ред.), але я повинен думати про людей насамперед», - пояснив свою позицію Кернес, маючи на увазі, що кандидати до місцевих рад, на яких робиться основна ставка, зараз сконцентровані не в Опоблоці, а у «Відродженні».
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Раніше УНІАН повідомляв, що харківський міський голова Геннадій Кернес заявив про свій намір балотуватися на посаду мера міста на наступних місцевих виборах у жовтні цього року.
"Я йду на ці вибори, і виграю ці вибори. Рівень довіри, який зараз є у харків’ян до Харківського міського голови, високий", - сказав Кернес.