Кернес впевнений, що знову виграє на виборах мера Харкова

Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив про свій намір балотуватися на посаду мера міста на наступних місцевих виборах у жовтні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кернес заявив під час сесії Харківської міської ради, дискутуючи з позафракційним депутатом.

"Я йду на ці вибори, і виграю ці вибори. Рівень довіри, який зараз є у харків’ян до Харківського міського голови, високий", - сказав Кернес.

Як повідомляв УНІАН, Кернеса і двох його охоронців (Віталія Бліннікова та Євгена Сміцького) підозрюють у викраденні і побитті учасників харківського євромайданівців у березні минулого року.

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2 березня Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.