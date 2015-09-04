Уряд погодив призначення кандидатур голів райдержадміністрацій на Одещині
Уряд рекомендуватиме призначення кандидатур голів райдержадміністрацій на Одещині.
Таку заяву зробила Міністр Кабінету Міністрів Ганна Онищенко.
Ганна Онищенко зазначила, що комісія, яка працює в Секретаріаті Кабінету Міністрів і яка займається проведенням попередніх співбесід з кандидатурами на посади голів райдержадміністрацій, прийняла рішення про відповідність всім критеріям лише 6 осіб. Зокрема, це Вітряний в Балтському районі, Голован в Болградському, Турупалов в Іванівському, Наталуха в Комінтернівському, Білюк в Ренійському і Свічинський в Савранському. Інші 10 кандидатур були визнані такими, що «не відповідають всім критеріям».
Водночас Міністр наголосила, що «підбір кандидатур і тих людей, з якими працюватиме голова облдержадміністрації, є його власна відповідальність», оскільки саме йому працювати з цими людьми і нести відповідальність за ситуацію в області. Тож Прем’єр-міністром України було прийнято рішення рекомендувати призначення й цих 10 осіб, які були визначені головою облдержадміністрації.
«Прем’єр-міністром України було прийнято рішення, яке, сподіваюся, буде підтримане на засіданні Кабінету Міністрів, рекомендувати Президенту України призначити й ці 10 кандидатур, які не пройшли попередню співбесіду, - заявила Ганна Онищенко. - Тому що, знову ж таки наголошуємо, що це особиста відповідальність голови облдержадміністрації стосовно кадрових призначень в області».