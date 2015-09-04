Уряд погодив призначення кандидатур голів райдержадміністрацій на Одещині

Таку заяву зробила Міністр Кабінету Міністрів Ганна Онищенко.

Ганна Онищенко зазначила, що комісія, яка працює в Секретаріаті Кабінету Міністрів і яка займається проведенням попередніх співбесід з кандидатурами на посади голів райдержадміністрацій, прийняла рішення про відповідність всім критеріям лише 6 осіб. Зокрема, це Вітряний в Балтському районі, Голован в Болградському, Турупалов в Іванівському, Наталуха в Комінтернівському, Білюк в Ренійському і Свічинський в Савранському. Інші 10 кандидатур були визнані такими, що «не відповідають всім критеріям».

Водночас Міністр наголосила, що «підбір кандидатур і тих людей, з якими працюватиме голова облдержадміністрації, є його власна відповідальність», оскільки саме йому працювати з цими людьми і нести відповідальність за ситуацію в області. Тож Прем’єр-міністром України було прийнято рішення рекомендувати призначення й цих 10 осіб, які були визначені головою облдержадміністрації.

«Прем’єр-міністром України було прийнято рішення, яке, сподіваюся, буде підтримане на засіданні Кабінету Міністрів, рекомендувати Президенту України призначити й ці 10 кандидатур, які не пройшли попередню співбесіду, - заявила Ганна Онищенко. - Тому що, знову ж таки наголошуємо, що це особиста відповідальність голови облдержадміністрації стосовно кадрових призначень в області».