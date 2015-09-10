Порошенко підписав закон про розкриття інформації щодо власників ЗМІ

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення».

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

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Закон №674-VIII, який Верховна Рада ухвалила 3 вересня, зобов’язує суб’єктів інформаційної діяльності (телерадіомовників і провайдерів програмної послуги) розкривати інформацію про реальну структуру власності та надавати відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) компаній.

Законом забороняється створення та діяльність телеорганізацій, учасником яких є юридичні особи, зареєстровані в офшорних зонах, перелік яких визначений Кабінетом міністрів, а також відповідні фізичні особи-підприємці, фізичні особи та особи без громадянства.

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На Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення покладено обов’язок надавати детальне обґрунтування всім своїм рішенням щодо видачі, відмови у видачі та відмови у продовженні ліцензій. Також Нацраді заборонено вводити будь-які не передбачені законами України обмеження ретранслювати програми, які походять з країн-учасниць Європейської конвенції про транскордонне телебачення.

Закон має сприяти вирішенню питання прозорості власності щодо телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги. Також запроваджено більш чіткі і прозорі процедури діяльності Нацради з телерадіомовлення щодо ліцензування.