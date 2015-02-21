До списку відсторонених від акредитації в Україні потрапили більше 100 російських ЗМІ

Служба безпеки України включила до переліку тимчасово заборонених для акредитації при державних структурах України понад 100 російських засобів масової інформації.

Про це повідомила УНІАН спікер СБУ Олена Гітлянська в ході відкриття виставки «Присутність. Докази агресії російських військ на території України» на Михайлівській площі в центрі Києва.

За її словами, до цього переліку після перевірки змісту потрапили телеканали, інформаційні агентства, друковані видання та інтернет-ресурси, зареєстровані в Російській Федерації, в тому числі канали «НТВ», Первый канал», «Россия 1» і «Лайф-Ньюз».

«Список складено й 19 лютого передано в апарат Верховної Ради. У списку понад 100 ЗМІ. Рішення стосовно кожного ухвалювалося окремо, після ретельної перевірки контенту», - сказала Гітлянська.

За її словами, перелік ЗМІ складено в рамках виконання постанови Верховної Ради «Про тимчасове призупинення акредитації журналістів і представників деяких засобів масової інформації Російської Федерації при органах державної влади України».

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Верховна Рада України прийняла постанову про тимчасове призупинення акредитації журналістів і технічних працівників деяких засобів масової інформації Російської Федерації при органах державної влади України (№1853).

Як зазначила один із авторів постанови, депутат від "БПП" Ірина Фріз, деякі російські ЗМІ ведуть інформаційну війну проти України й українського народу навіть всередині нашої країни.

Відповідно до постанови, Служба безпеки України повинна визначити перелік засобів масової інформації РФ, для працівників яких необхідно призупинити акредитацію при органах державної влади України.

17 лютого голова Верховної Ради України Володимир Гройсман підписав цю постанову.