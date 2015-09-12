Тука: Росії невдовзі буде не до Криму й Донбасу

Про це Тука заявив в ефірі політичного ток-шоу "Шустер Live" на 1+1, передає depo.ua.

Проте, Тука переконаний, що це стане можливим, лише у випадку збереження світової коаліції проти Кремля та продовження санкцій проти Росії.

Також він нагадав 90-ті роки і існування республік всередині Росії. "Як тільки рівень життя відчутно почне знижуватися, то центральній владі буде не до Донбасу і Криму", - зауважив Тука. На його думку, саме тоді, безкровно, на дипломатичному рівні можна буде повернути окуповані території.

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Як повідомляв УНІАН, луганський губернатор Георгій Тука вважає, що боротьба з корупцією в Луганській області йде, але відчувають зміни в основному ті, хто залучений в процес змін. Тука анонсував виїзне засідання парламентського Комітету по боротьбі з корупцією, яке відбудеться 23 і 24 вересня в Луганській області, у Сєвєродонецьку.