Тука: У Луганській області ситуація з корупцією така ж, як і по всій Україні
Боротьба з корупцією в Луганській області йде, але відчувають зміни в основному ті, хто залучений в процес змін, вважає луганський губернатор Георгій Тука.
Зміни у бік поліпшення ситуації з корупцією є, але "всім хотілося б, щоб вони відбувалися швидше", заявив в ефірі Шустер LIVE голова Луганської військово-цивільної обласної адміністрації Георгій Тука, передає видання "ГОРДОН".
Тука анонсував виїзне засідання парламентського Комітету по боротьбі з корупцією, яке відбудеться 23 і 24 вересня в Луганській області, у Сєвєродонецьку.
"Я запрошую приєднатися всі організації, у тому числі колег. Я налаштований побороти систему, так як я прекрасно розумію, що впіймати за руку хабарника, але не зламати умови, які дали йому можливість роками красти, – це вода в пісок. Я хочу, щоб явище корупції стало апріорі неможливим, незалежно від того, я очолюю область або інший чиновник", – сказав Тука.
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Як повідомляв УНІАН, голова Луганського військово-цивільної адміністрації Георгій Тука вважає, що Російська Федерація розпадеться на окремі суб'єкти протягом трьох років.