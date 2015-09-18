Бойовик Захарченко закликав готуватися до відновлення війни на Донбасі

Про це він заявив 17 вересня, під час візиту в м. Докучаєвськ, повідомляє один із сайтів бойовиків.

«Не факт, що нам знову доведеться воювати. Так, швидше за все, доведеться, і до цього моменту треба готуватися», — вважає Захарченко.

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За його словами, "ДНР" — це вже не територія України, а нібито "незалежна держава".

Також він пообіцяв "розбити" Збройні сили України у разі їх настання.

Як повідомляв УНІАН, ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко заявив, що будь-який варіант вирішення конфлікту на Донбасі, крім мінських переговорів, закінчиться руйнуванням та економічним колапсом.

Про це йдеться у спеціальній заяві Захарченко, яку опублікувало одне з терористичних видань.

У той же час лідер бойовиків в черговий раз звинуватив Київ у недотриманні домовленостей.